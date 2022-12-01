Какие изменения ждут россиян в декабре

С 1 декабря в России не более чем на 9% проиндексируют тарифы на газ, электроэнергию, воду и теплоснабжение. В этот же день вступит в силу приказ ФСБ с новым перечнем сведений, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности РФ. Также уточняется регламент деятельности иноагентов. В частности, им запрещается распространение информации среди несовершеннолетних, а также не разрешается работа в государственных и муниципальных органах власти.

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Рост тарифов ЖКХ

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С 1 декабря в России вырастут тарифы на газ, электроэнергию, воду и теплоснабжение, при этом индексация не превысит 9%.

Согласно расчётам Минэкономразвития, ежемесячный платёж для семьи из трёх человек увеличится примерно на 324 рубля. Как отмечали в МЭР, досрочное повышение тарифов, которое изначально планировалось на 1 июля 2023 года, необходимо для обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране с сохранением надлежащего качества услуг.

Перечень сведений, которые могут быть использованы против безопасности РФ

С 1 декабря вступает в силу приказ ФСБ с новым перечнем сведений в области военной и военно-технической деятельности России, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности РФ.

Отметим, что речь идёт о сведениях, не содержащих гостайну. Они делятся на военные и военно-технические.

К военным сведениям относятся оценки и прогнозы о развитии военно-политической и оперативной обстановки, мероприятия по гражданской и территориальной обороне, а также информация о деятельности Вооружённых сил РФ. В эту же категорию попадают данные о мобилизации, местах хранения оружия, методах подготовки военнослужащих, преступлениях в армии, её моральном состоянии.

К военно-техническим относятся данные о развитии вооружения, технологий, космической отрасли, ядерной энергетики, информационной безопасности, программах «Роскосмоса».

В общей сложности перечень содержит более 60 пунктов.

Деятельность иноагентов

1 декабря вступает в силу закон, регламентирующий деятельность иноагентов. Теперь иноагентом может быть признано лицо, получившее поддержку или находящееся под иностранным влиянием, осуществляющее при этом политическую деятельность или собирающее сведения в области военной и военно-технической деятельности РФ, а также распространяющее сообщения для неограниченного круга лиц.

Под иностранным влиянием понимается «предоставление иностранным источником лицу поддержки и (или) оказание воздействия на лицо, в том числе путём принуждения, убеждения и (или) иными способами».

Иностранными источниками могут быть иностранные государства, их органы публичной власти, международные и иностранные организации, иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные структуры без образования юридического лица, а также лица, уполномоченные всеми перечисленными категориями, и российские граждане, получающие деньги и имущество от этих категорий.

В случае обретения статуса иноагента граждане не смогут работать на государственной и муниципальной службе, в органах внутренних дел.

Кроме того, иноагентам запретят производить информационную продукцию для детей и подростков, а также осуществлять преподавательскую и просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних.

Изменения в системе ОМС

C 1 декабря меняется работа системы обязательного медицинского страхования. Так, вводится новый порядок ведения персонифицированного учёта в сфере ОМС. Его цель — консолидация в едином реестре данных о пациентах, которые получали помощь на региональном и федеральном уровнях. Теперь о гражданине будет вноситься информация о месте его пребывания и месте выдачи полиса, а также о врачах, которые оказывали медицинскую помощь.

Все сведения в рамках ведения персонифицированного учёта будут доступны в личных кабинетах граждан на едином портале госуслуг.

При этом полисы ОМС переводят в электронный формат. Он будет формироваться автоматически при рождении ребёнка либо по заявлению россиянина, а также на основании информации, полученной от госорганов.

При этом, обращаясь за медпомощью, можно будет предъявить по своему выбору полис ОМС или документ, удостоверяющий личность.

Приоритет для приёмных детей

С 1 декабря вступает в силу закон, согласно которому приёмные дети, а также находящиеся под опекой и попечительством в приёмной семье, получают приоритет при зачислении в ту школу, где уже учатся дети из этой семьи. Речь идёт о государственных и муниципальных школах.

Ранее преимущественный порядок действовал только для родных братьев и сестёр.

«Возник вопрос, как быть с детьми, которые воспитываются в семье и находятся под опекой и попечительством, или с усыновлёнными детьми, потому что непонятен их статус. Этот закон устраняет такой пробел», — поясняла член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина.

Кроме того, закон расширяет перечень образовательных программ, для которых действительно право преимущественного приёма: теперь в него входит не только дошкольное и начальное образование, но также основное и среднее общее. Исключением станут случаи, когда при поступлении в школу проводится конкурс, оцениваются способности ребёнка.

Налоговый учёт онлайн

С 1 декабря у организации или физлица, в том числе индивидуального предпринимателя, появляется возможность встать на учёт в налоговых органах через портал госуслуг. Заявление подаётся с использованием электронной подписи.

Госорганы в соцсетях

С 1 декабря государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные организации и суды обязаны создать и вести официальные аккаунты в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Отмечается, что нововведения приняты для того, чтобы расширить способы обеспечения доступа к информации, а также установления обязанности «по созданию и использованию официальных страниц в социальных сетях для размещения актуальной информации о своей деятельности».

Компенсации туристам

Туристические операторы должны до 31 декабря 2022 года вернуть деньги или предложить аналогичный тур россиянам, чья поездка была оформлена до 31 марта 2020 года, но так и не состоялась из-за пандемии COVID-19.

Речь идёт о компенсациях за туры в страны, которые ограничивали авиасообщение с Россией или ввели запрет на въезд туристов. В остальных случаях туроператоры должны были выполнить свои обязательства до конца 2021 года.

Работа с должниками

С 17 декабря ФССП России для установления имущественного положения должника сможет в автоматическом режиме запрашивать сведения у налоговых и иных органов и организаций.

Подобное нововведение поможет своевременно выполнять решения суда или судебные акты, касающиеся исполнительного производства.

Практическая подготовка обучающихся

С 2 декабря вступает в силу закон, позволяющий колледжам и техникумам создавать в своей структуре учебно-производственные комплексы. В них обучающиеся смогут не только проходить практику, но и получить первое место работы.

«Студенты колледжей теперь смогут совмещать учёбу с работой, и при получении диплома у выпускников уже будет первая запись в трудовой книжке. Закон также направлен на повышение финансовой устойчивости самих колледжей, так как на базе учебно-производственных комплексов откроется производство товаров, будут выполняться работы по профилю колледжа, а полученная прибыль пойдёт на развитие образовательных организаций и на зарплату студентов», — говорил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Отчёты в РКН для операторов связи

С 1 декабря вступает в силу закон, обязывающий операторов связи ежегодно предоставлять в Роскомнадзор отчёт о своей деятельности в электронной форме. В документе должна содержаться информация о сети связи, об используемых средствах связи и об оказанных услугах связи.

При этом если оператор связи не предоставит отчёт или в нём будут содержаться заведомо недостоверные или неполные сведения, то он может лишиться лицензии на осуществление своей деятельности. Ещё одним основанием для изъятия лицензии послужит неоказание услуг связи более шести месяцев.