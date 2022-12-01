Загранпаспорта в многофункциональных центрах будут выдавать иначе

Отныне заграничные паспорта нового образца в отделениях МФЦ гражданам будут выдавать не полицейские, а штатные сотрудники. Соответствующее постановление правительства вступило в силу в четверг, 1 декабря.

Фото: © Тимур Ханов/ПГ © Тимур Ханов/ПГ

Напомним: история у этого нововведения долгая. Изначально планировалось, что сотрудники МВД, под контролем которых у граждан при оформлении загранпаспорта, например, снимались отпечатки пальцев, покинут многофункциональные центры 1 декабря 2020 года. Однако коррективы в этот план внесла пандемия коронавируса, и полномочия полиции продлили еще на год. А потом еще на год — уже до 1 декабря 2022. И на этот раз, судя по всему, все получилось.

«Да, действительно, с сегодняшнего дня оформлением биометрических загранпаспортов будут заниматься сотрудники МФЦ, — подтвердили «Парламентской газете» в единой справочной службе. — Для того, чтобы получить услугу, гражданину нужно будет самостоятельно снять отпечатки пальцев и пройти сканирование лица в специальной криптобиокабине.

Эти кабины пока что, впрочем, есть не везде — так, в Москве их открыло чуть больше ста, в то время как самих МФЦ — более 130. Поэтому перед обращением в конкретное отделение лучше заранее узнать, установлена ли в нем необходимая техника.