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42 минуты назад

Сотрудники МВД не будут выдавать загранпаспорта в многофункциональных центрах

Парламентская газета

Отныне заграничные паспорта нового образца в отделениях МФЦ гражданам будут выдавать не полицейские, а штатные сотрудники. Соответствующее постановление правительства вступило в силу в четверг, 1 декабря.

Загранпаспорта в многофункциональных центрах будут выдавать иначе
Фото: © Тимур Ханов/ПГ © Тимур Ханов/ПГ

Напомним: история у этого нововведения долгая. Изначально планировалось, что сотрудники МВД, под контролем которых у граждан при оформлении загранпаспорта, например, снимались отпечатки пальцев, покинут многофункциональные центры 1 декабря 2020 года. Однако коррективы в этот план внесла пандемия коронавируса, и полномочия полиции продлили еще на год. А потом еще на год — уже до 1 декабря 2022. И на этот раз, судя по всему, все получилось.

«Да, действительно, с сегодняшнего дня оформлением биометрических загранпаспортов будут заниматься сотрудники МФЦ, — подтвердили «Парламентской газете» в единой справочной службе. — Для того, чтобы получить услугу, гражданину нужно будет самостоятельно снять отпечатки пальцев и пройти сканирование лица в специальной криптобиокабине.

Эти кабины пока что, впрочем, есть не везде — так, в Москве их открыло чуть больше ста, в то время как самих МФЦ — более 130. Поэтому перед обращением в конкретное отделение лучше заранее узнать, установлена ли в нем необходимая техника.

В справочной службе также отдельно отметили, что для граждан с уходом сотрудников МВД, по факту, не изменится ничего — паспорта будут все так же выдаваться в установленные законом сроки.

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