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32 минуты назад

Медведев поддержал идею поручить приемным "Единой России" собрать сведения о Героях России

ТАССиещё 2

"Единая Россия" должна заняться работой по сбору информации о Героях России по аналогии с тем, как ранее этим занималась правящая партия в СССР. Об этом в четверг заявил председатель партии Дмитрий Медведев в ходе приема граждан.

Медведев прокомментировал идею собрать сведения о Героях России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В очередной раз приведу в пример советский период. Не потому, что он был идеальный, он не был идеальный, мы все это прекрасно знаем. Но в нем были вещи или какие-то моменты, которые точно можно использовать. Вот работа с героями Великой Отечественной войны - она продолжалась на системной основе, этим занимались все. Школьники занимались, органы власти занимались, организации общественные, включая, естественно, партийные организации в тот момент правящей партии. Вот сейчас мы с вами правящая партия - партия "Единая Россия", поэтому мы этим должны заняться", - сказал он, отвечая на предложение секретаря генсовета партии Андрея Турчака поручить общественным приемным в регионах собрать информацию по всем Героям России и Героям СССР.

Медведев также поручил разобраться в ситуации Героя России из Челябинской области, которому отказали в выдаче земельного участка.

"Я не хочу, чтобы мои слова были превратно поняты, что сейчас нужно этим позаниматься, а дальше - и ладно. Эту работу нужно проводить всегда", - подчеркнул он.

Общество,Андрей Турчак,Дмитрий Медведев,Единая Россия,
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