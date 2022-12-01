Медведев прокомментировал идею собрать сведения о Героях России

"В очередной раз приведу в пример советский период. Не потому, что он был идеальный, он не был идеальный, мы все это прекрасно знаем. Но в нем были вещи или какие-то моменты, которые точно можно использовать. Вот работа с героями Великой Отечественной войны - она продолжалась на системной основе, этим занимались все. Школьники занимались, органы власти занимались, организации общественные, включая, естественно, партийные организации в тот момент правящей партии. Вот сейчас мы с вами правящая партия - партия "Единая Россия", поэтому мы этим должны заняться", - сказал он, отвечая на предложение секретаря генсовета партии Андрея Турчака поручить общественным приемным в регионах собрать информацию по всем Героям России и Героям СССР.