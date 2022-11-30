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30 минут назад

Эрмитаж будет развивать виртуальные экскурсии

ТАСС

Государственный Эрмитаж будет развивать "облачный" музей, включающий виртуальные экскурсии и другие проекты с использованием современных технологий, для того, чтобы познакомить со своей коллекцией людей, которые не имеют возможность приехать в Петербург вживую. Об этом сообщил на конференции в Москве генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Эрмитаж будет развивать виртуальные экскурсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сейчас мы предполагаем все это развивать "в облаках". Сейчас все наши выставки существуют в вариантах экскурсий, в том числе на иностранных языках. Собираемся какие-то вещи делать, чтобы параллельный музей существовал "в облаках", и его все могли бы видеть, даже не пересекая границ", - сказал Пиотровский, добавив, что музей открыт для сотрудничества в этой сфере.

Как отметил Пиотровский, с развитием современных технологий актуализируется вопрос реставрации искусства.

"Есть очень большая проблема современного искусства как новейшие технологии. <…> Исчезают очень многие, трудно реставрировать. <…> Сейчас мы очень много занимаемся этой проблемой реставрации современного искусства", - пояснил гендиректор Эрмитажа.

Во вторник на пресс-конференции в ТАСС Пиотровский заявил, что Государственный Эрмитаж расширит свое присутствие в городах России за счет представления музейных проектов в рамках эрмитажных дней и открытия новых центров-спутников. Более того, в 2023 году планируется проведение Дней Эрмитажа в Белоруссии.

Общество,Михаил Пиотровский,Эрмитаж,
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