Эрмитаж будет развивать виртуальные экскурсии

"Сейчас мы предполагаем все это развивать "в облаках". Сейчас все наши выставки существуют в вариантах экскурсий, в том числе на иностранных языках. Собираемся какие-то вещи делать, чтобы параллельный музей существовал "в облаках", и его все могли бы видеть, даже не пересекая границ", - сказал Пиотровский, добавив, что музей открыт для сотрудничества в этой сфере.