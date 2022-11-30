Эрмитаж будет развивать виртуальные экскурсии

Государственный Эрмитаж будет развивать "облачный" музей, включающий виртуальные экскурсии и другие проекты с использованием современных технологий, для того, чтобы познакомить со своей коллекцией людей, которые не имеют возможность приехать в Петербург вживую. Об этом сообщил на конференции в Москве генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
"Сейчас мы предполагаем все это развивать "в облаках". Сейчас все наши выставки существуют в вариантах экскурсий, в том числе на иностранных языках. Собираемся какие-то вещи делать, чтобы параллельный музей существовал "в облаках", и его все могли бы видеть, даже не пересекая границ", - сказал Пиотровский, добавив, что музей открыт для сотрудничества в этой сфере.
Как отметил Пиотровский, с развитием современных технологий актуализируется вопрос реставрации искусства.
"Есть очень большая проблема современного искусства как новейшие технологии. <…> Исчезают очень многие, трудно реставрировать. <…> Сейчас мы очень много занимаемся этой проблемой реставрации современного искусства", - пояснил гендиректор Эрмитажа.
Во вторник на пресс-конференции в ТАСС Пиотровский заявил, что Государственный Эрмитаж расширит свое присутствие в городах России за счет представления музейных проектов в рамках эрмитажных дней и открытия новых центров-спутников. Более того, в 2023 году планируется проведение Дней Эрмитажа в Белоруссии.