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21 минуту назад

В России с 1 марта 2023 года изменится порядок наблюдения психиатров за людьми с расстройствами

Газета.Ru

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко подписал приказ, согласно которому с 1 марта 2023 года психиатры должны будут наладить взаимодействие с правоохранительными органами для предупреждения преступлений со стороны их пациентов. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В России изменят порядок наблюдения психиатров за людьми
Фото: Freepik.comFreepik.com

Согласно приказу, изменения вносятся в порядок диспансерного наблюдения за лицами, страдающими «хроническим и затяжным психическим расстройством с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями». Документом предусмотрено, что для «в целях предупреждения совершения» такими людьми общественно опасных деяний врачи должны будут «взаимодействовать с сотрудниками полиции, уголовно-исполнительных инспекций по вопросам предупреждения совершения лицами противоправных действий».

Кроме того, в рамках нового порядка психиатр будет определять необходимость назначения психосоциальной реабилитации.

При изменении места жительства пациент или его законный представитель должны будут проинформировать врача, куда он переезжает.

Ранее парламент Самарской области внес в Государственную думу законопроект о выявлении в школах детей, страдающих психическими расстройствами. Законопроектом предлагается привлекать к работе с людьми, нуждающимися в психиатрической помощи, полицию.

Общество,Михаил Мурашко,Минздрав РФ,Госдума,
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