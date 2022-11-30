В России изменят порядок наблюдения психиатров за людьми

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко подписал приказ, согласно которому с 1 марта 2023 года психиатры должны будут наладить взаимодействие с правоохранительными органами для предупреждения преступлений со стороны их пациентов. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

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Согласно приказу, изменения вносятся в порядок диспансерного наблюдения за лицами, страдающими «хроническим и затяжным психическим расстройством с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями». Документом предусмотрено, что для «в целях предупреждения совершения» такими людьми общественно опасных деяний врачи должны будут «взаимодействовать с сотрудниками полиции, уголовно-исполнительных инспекций по вопросам предупреждения совершения лицами противоправных действий».

Кроме того, в рамках нового порядка психиатр будет определять необходимость назначения психосоциальной реабилитации.

При изменении места жительства пациент или его законный представитель должны будут проинформировать врача, куда он переезжает.