В Иванове около 40 домов отключили от теплоснабжения

"На магистральных тепловых сетях владимирского филиала ПАО "Т Плюс" в районе пересечения улицы 3-го Интернационала и улицы Колотилова (дом №37) 30 ноября 2022 была обнаружена неплотность. В 14:56 произведено отключение теплоснабжения потребителей, проводится работа по определению места повреждения на тепловой сети (диаметр сети 500 мм)", - говорится в сообщении.