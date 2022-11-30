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1 час назад

В Иванове около 40 домов отключили от теплоснабжения

ТАСС

Повреждение произошло на тепловых сетях в Иванове, около 40 многоквартирных жилых домов отключили от теплоснабжения, говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте администрации городского округа Иваново.

В Иванове около 40 домов отключили от теплоснабжения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На магистральных тепловых сетях владимирского филиала ПАО "Т Плюс" в районе пересечения улицы 3-го Интернационала и улицы Колотилова (дом №37) 30 ноября 2022 была обнаружена неплотность. В 14:56 произведено отключение теплоснабжения потребителей, проводится работа по определению места повреждения на тепловой сети (диаметр сети 500 мм)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что под отключение попали около 40 многоквартирных жилых домов.

Организовано оповещение потребителей и управляющих компаний о необходимости контроля состояния внутренних сетей, уточняется в сообщении.

Общество,Т Плюс,
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