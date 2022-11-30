В Иванове около 40 домов отключили от теплоснабжения

Повреждение произошло на тепловых сетях в Иванове, около 40 многоквартирных жилых домов отключили от теплоснабжения, говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте администрации городского округа Иваново.
"На магистральных тепловых сетях владимирского филиала ПАО "Т Плюс" в районе пересечения улицы 3-го Интернационала и улицы Колотилова (дом №37) 30 ноября 2022 была обнаружена неплотность. В 14:56 произведено отключение теплоснабжения потребителей, проводится работа по определению места повреждения на тепловой сети (диаметр сети 500 мм)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что под отключение попали около 40 многоквартирных жилых домов.
Организовано оповещение потребителей и управляющих компаний о необходимости контроля состояния внутренних сетей, уточняется в сообщении.