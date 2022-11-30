В Калининградской области рекомендовали вернуться к ношению масок

Роспотребнадзор по Калининградской области порекомендовал жителям региона вновь начать носить маски в общественных местах. Причиной послужил рост заболеваемости коронавирусом, ОРВИ и гриппом. Об этом сообщает ТАСС.
«Управление рекомендует в условиях ухудшения эпидситуации вернуться к использованию средств индивидуальной защиты в транспорте, местах массового скопления людей, при посещении больниц, аптек, поликлиник, банков, многофункциональных центров, почты», – говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, Роспотребнадзор напомнил о необходимости регулярно мыть и обрабатывать дезсредствами руки, а также чаще проветривать помещения и одеваться по погоде.
Управление также предупреждает, что заболеваемость ОРВИ за последнюю неделю выросла на 14% по сравнению с прошлой. Наибольшее увеличение роста заболеваемости отмечено в возрастной группе от 7 до 14 лет. Кроме того, наблюдается высокий рост заражений гриппом и коронавирусом.
«Отмечается увеличение доли вирусов гриппа. Превалируют вирусы гриппа А/H1N1/09. Нарастающим итогом в текущем эпидемическом периоде подтверждено 32 случая гриппа, в том числе 17 случаев у детей. Ни один из заболевших не был привит от гриппа, в основном по причине отказа. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции также имеет признаки ухудшения», – сообщили в ведомстве.
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