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20 минут назад

В Калининградской области рекомендовали вернуться к ношению масок

Елена Прошина

Роспотребнадзор по Калининградской области порекомендовал жителям региона вновь начать носить маски в общественных местах. Причиной послужил рост заболеваемости коронавирусом, ОРВИ и гриппом. Об этом сообщает ТАСС.

В Калининградской области рекомендовали вернуться к ношению масок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Управление рекомендует в условиях ухудшения эпидситуации вернуться к использованию средств индивидуальной защиты в транспорте, местах массового скопления людей, при посещении больниц, аптек, поликлиник, банков, многофункциональных центров, почты», – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, Роспотребнадзор напомнил о необходимости регулярно мыть и обрабатывать дезсредствами руки, а также чаще проветривать помещения и одеваться по погоде.

Управление также предупреждает, что заболеваемость ОРВИ за последнюю неделю выросла на 14% по сравнению с прошлой. Наибольшее увеличение роста заболеваемости отмечено в возрастной группе от 7 до 14 лет. Кроме того, наблюдается высокий рост заражений гриппом и коронавирусом.

«Отмечается увеличение доли вирусов гриппа. Превалируют вирусы гриппа А/H1N1/09. Нарастающим итогом в текущем эпидемическом периоде подтверждено 32 случая гриппа, в том числе 17 случаев у детей. Ни один из заболевших не был привит от гриппа, в основном по причине отказа. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции также имеет признаки ухудшения», – сообщили в ведомстве.

Ранее вирусолог предупредил о грядущем всплеске COVID-19 в России.

Общество,Роспотребнадзор,
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