В Калининградской области рекомендовали вернуться к ношению масок

«Отмечается увеличение доли вирусов гриппа. Превалируют вирусы гриппа А/H1N1/09. Нарастающим итогом в текущем эпидемическом периоде подтверждено 32 случая гриппа, в том числе 17 случаев у детей. Ни один из заболевших не был привит от гриппа, в основном по причине отказа. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции также имеет признаки ухудшения», – сообщили в ведомстве.