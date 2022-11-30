В подмосковных парках начала работу «Почта Деда Мороза»

«Парки культуры и отдыха Московской области третий год участвуют в новогодней акции «Почта Деда Мороза» при поддержке благотворительного фонда «Путь детства». Также с этого года многие парки решили присоединиться к акции самостоятельно и доставить письма своими силами в резиденцию Деда Мороза», — заявил министр благоустройства Михаил Хайкин.