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56 минут назад

Четыре населенных пункта в ДНР перейдут под административное управление Мариуполя

ТАССиещё 1

Населенные пункты Старый Крым, Сартана, Талаковка и Гнутово в ДНР передадут под административное управление Мариуполя. Об этом в среду сообщил врио главы региона Денис Пушилин.

Четыре населенных пункта в ДНР перейдут под управление Мариуполя
Фото: ТАССТАСС

"Сегодня во время поездки по югу республики ко мне обратились жители с просьбой перевести Старый Крым, Сартану, Талаковку и Гнутово под административное управление Мариуполя. Раньше так и было. Но после освобождения, чтобы быстрее наладить жизнь в этих населенных пунктах, они временно были отнесены к Новоазовскому району. И такое решение показало свою эффективность - там достаточно быстро удалось наладить жизнеобеспечение, меры соцподдержки и прочее. Сейчас людям территориально удобнее относиться к Мариуполю. Готовим соответствующий указ", - написал он в своем Telegram-канале.

Общество,Денис Пушилин,
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