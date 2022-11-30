Четыре населенных пункта в ДНР перейдут под управление Мариуполя

"Сегодня во время поездки по югу республики ко мне обратились жители с просьбой перевести Старый Крым, Сартану, Талаковку и Гнутово под административное управление Мариуполя. Раньше так и было. Но после освобождения, чтобы быстрее наладить жизнь в этих населенных пунктах, они временно были отнесены к Новоазовскому району. И такое решение показало свою эффективность - там достаточно быстро удалось наладить жизнеобеспечение, меры соцподдержки и прочее. Сейчас людям территориально удобнее относиться к Мариуполю. Готовим соответствующий указ", - написал он в своем Telegram-канале.