Соловьев раскритиковал унизительный акт поддержки украинцев в Катаре

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев во время авторской программы осудил действия итальянского активиста Марио Ферри на чемпионате мира по футболу в Катаре.Напомним, итальянец пробился на поле в майке с лозунгом в поддержку Киева, однако в руках он держал флаг, посвященный ЛГБТ-сообществам. Соловьев удивился такому повороту событий.