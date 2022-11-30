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1 час назад

Соловьев раскритиковал унизительный акт поддержки украинцев на ЧМ-2022 в Катаре

Слово и Дело

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев во время авторской программы осудил действия итальянского активиста Марио Ферри на чемпионате мира по футболу в Катаре.Напомним, итальянец пробился на поле в майке с лозунгом в поддержку Киева, однако в руках он держал флаг, посвященный ЛГБТ-сообществам. Соловьев удивился такому повороту событий.

Соловьев раскритиковал унизительный акт поддержки украинцев в Катаре
Фото:  Global Look Press | Pravda Komsomolskaya/Russian Look Global Look Press | Pravda Komsomolskaya/Russian Look

«На что они намекают? Что быть украинцем — это ориентация такая сексуальная? Зачем так оскорблять украинцев?» — раскритиковал ведущий унизительный акт поддержки.

Ранее Совет Федерации единогласно принял законопроект о запрете в России ЛГБТ-пропаганды, а также пропаганды педофилии и смены пола.

Общество,Владимир Соловьев,Совет Федерации,
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