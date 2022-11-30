В Госдуме объяснили перерыв в поставках газа в Крым

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что причиной временной приостановки поставок газа в Крым с Кубани станут регламентные работы на газопроводе на полуострове. Об этом сообщает РИА Новости.

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По его словам, снабжение газом и электричеством бытовых потребителей не будет нарушено

. "Пройдут регламентные работы, и сделают ту необходимую работу, которая повысит качество и давление в газовых системах", - объяснил депутат.

Шеремет подчеркнул, что Крым не является изолированной территорией "ни по газу, не по электроэнергии".

Он подчеркнул, что связь по газоснабжению с областями за границей Крыма, которая была нарушена после 2014 года, сейчас восстановится и "закольцуется".

"Мы... не оставим без газа наши старые новые территории", - сказал Шеремет.