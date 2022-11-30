Экология и soft skills: о чём говорят лидеры рынка и почему их стоит слушать

Просвещение — один из главных мировых трендов, а без умения быстро учиться и адаптироваться сложно добиться успеха. Хорошая новость: несколько высших образований — не лучший и не единственный путь к работе мечты или карьерному росту. Не менее полезно развивать soft skills — «гибкие навыки», навыки коммуникации, помогающие решать рабочие и не только задачи.

Общепринятое в XX и начале XXI века мнение: чтобы зарабатывать, нужно освоить естествознание, технологии, инженерное дело или математику, а также научиться программировать. Исследование Google показало, что это грубое упрощение: самыми продуктивными в корпорации оказались не команды гениальных «технарей», а смешанные группы, где у сотрудников хорошо развиты гибкие навыки.

Один из способов улучшить свои soft skills — принять участие в бесплатных просветительских проектах Российского общества «Знание» для молодых россиян из разных регионов и встретиться с лучшими наставниками — лидерами рынка и экспертами ведущих компаний. Подробнее о soft skills и мнениях лидеров — в специальном проекте «Рамблера» и «Знания».

Что такое Soft Skills и Hard skills

Soft skills — это надпрофессиональные навыки, которые пригодятся любому человеку вне зависимости от профессии: осознанность, эмоциональный интеллект, умение работать в команде.

Hard skills — конкретные умения, к примеру, вести бухгалтерский учет или работать с кассовым аппаратом.

Без Soft Skills не обойтись: опыт корпораций

Ученые из Гарварда и Стэнфорда пришли к выводу, что 85 процентов успеха в работе (вне зависимости от сферы) зависят от хорошо развитых soft skills и только 15 процентов — от hard skills.

За 2010 год американские работодатели потратили 171,5 миллиарда долларов на обучение и развитие сотрудников, причём 27,6 процента из этой суммы пошло именно на обучение навыкам межличностного общения. В последующие годы бизнес тратил на soft skills всё больше и больше.

Исследование, о котором говорилось выше, показало, что среди восьми самых важных качеств лучших сотрудников Google умение программировать и инженерные знания заняли последнее место.

Вот семь главных характеристик успеха в Google:

• быть хорошим наставником;

• уметь говорить и слушать;

• уметь принимать чужие точки зрения;

• уметь сочувствовать коллегам и поддерживать их;

• развитое критическое мышление;

• способность справляться с проблемами;

• способность устанавливать связи между сложными идеями.

Мнение российских лидеров

Российские эксперты согласны с этим списком. Федеральный тренер Ассоциации тренеров Российского союза молодежи Анна Аполосова рассказывала РБК, что для развития самых важных soft skills нужно учиться деловому общению, умению определять целевую аудиторию, ораторскому искусству и искусству презентации. Для критического мышления необходимо развивать логику, а чтобы лучше справляться с проблемами, необходимо научиться комфортно организовывать рабочее пространство.

Всему этому можно научиться с помощью одного из самых масштабных проектов Российского общества «Знания» — «Умный маршрут». В рамках проекта эксперты, работающие в компаниях-лидерах российского рынка, посещают разные регионы и делятся с молодыми людьми своими знаниями и опытом. На платформе www.znanierussia.ru есть вся информация, необходимая для участия в проектах.

Встречи «Умного маршрута» посвящены разным темам: экологии, здоровью и спорту, социальной ответственности, карьере и тем самым soft skills, а также культуре, искусству и науке.

К примеру, участников форумов «Умный маршрут. Карьера и развитие soft skills» в Северо-Западном федеральном округе учили составлять резюме, сопроводительные письма и бороться с эмоциональным выгоранием.

Тренер Анна Аполосова подчеркивает, что умение бороться с эмоциональным выгоранием — один из важнейших навыков. Если правильно рассчитывать свою нагрузку, не будет выгораний, а значит, получится сделать больше и лучше. Не менее важно прокачивать эмоциональный интеллект — наблюдать за эмоциями других людей, обращать внимание, когда они устают, грустят или злятся. Развивать эмпатию — конфликтов в коллективе будет меньше.