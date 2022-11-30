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7 минут назад

Роспотребнадзор оценил риск заражения менингитом через посылки Ozon

Никита Бородкин

Риск заражения менингококковой инфекцией при получении посылок со склада маркетплейса Ozon, на котором зараженных сотрудников, отсутствует. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора в Telegram-канале.

Роспотребнадзор оценил риск заражения менингитом через посылки Ozon
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве подчеркнули, что специалисты провели на складе маркетплейса полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе обеззараживание воздуха. Сам возбудитель инфекционного менингита не отличается особой стойкостью и может оставаться жизнеспособным на упаковке не более двух часов при температуре в 10 градусов.

Напомним, что 28 ноября стало известно, что более 10 сотрудников склада Ozon госпитализировали с подозрением на инфекционный менингит. Накануне у них повысилась температура, началась головная боль, появился кашель. При каких условиях произошло заражение — пока неизвестно.

В Роспотребнадзоре отметили, что среди работников склада также выявили более 15 человек с признаками ОРВИ — они тоже попали в больницу.

Общество,Роспотребнадзор,
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