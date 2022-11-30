Роспотребнадзор оценил риск заражения менингитом через посылки Ozon

Риск заражения менингококковой инфекцией при получении посылок со склада маркетплейса Ozon, на котором зараженных сотрудников, отсутствует. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора в Telegram-канале.

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В ведомстве подчеркнули, что специалисты провели на складе маркетплейса полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе обеззараживание воздуха. Сам возбудитель инфекционного менингита не отличается особой стойкостью и может оставаться жизнеспособным на упаковке не более двух часов при температуре в 10 градусов.

Напомним, что 28 ноября стало известно, что более 10 сотрудников склада Ozon госпитализировали с подозрением на инфекционный менингит. Накануне у них повысилась температура, началась головная боль, появился кашель. При каких условиях произошло заражение — пока неизвестно.