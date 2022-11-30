Россиянам дали советы по уходу за кожей зимой

Для поддержания хорошего состояния кожи в холодное время года следует принимать контрастный душ, соблюдать водный баланс в организме и раз в неделю пользоваться скрабом, рассказала РИАМО косметолог Лана Аббасова. По ее словам, помогут в уходе за кожей использование растительных масел, которые можно добавлять в воду во время принятия ванны. Также эксперт рассказала, что успокаивающая питательная маска из меда, масел фундука и дерева ши особенно эффективна зимой, так как способствует восстановлению кожи и защите от холода.