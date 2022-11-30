В российской школе ввели карантин из-за вспышки гепатита

В Магнитогорске (Челябинская область) в двух классах школы №39 ввели карантин из-за вспышки гепатита А. Троих заболевших школьников пришлось госпитализировать, а остальных учащихся двух классов перевели учиться в отдельное крыло здания.

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«Троих заболевших школьников пришлось госпитализировать. Обработка поверхностей в зоне рекреации и санузлах производится после каждой перемены. Питание этих классов осуществляется за отдельным столом из специально отведенной промаркированной посуды», — цитирует заявление мэрии Магнитогорска «Первый областной».

По словам замглавы регионального Роспотребнадзора Светланы Лучининой, учащиеся начальной школы подлежат экстренной вакцинации. Это около 400 человек. По состоянию на 29 ноября из них уже привито 100 ребят.

В мэрии отмечают, что всем родителям выдали для заполнения формы согласия на прививку. Детям будут ставить вакцину «Хаврикс».