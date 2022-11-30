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40 минут назад

«Неприлично огромная»: Симоньян предложила «подсократить» Украину

Никита Бородкин

Главред RT Маргарита Симоньян назвала Украину «неприлично огромной» страной, которую «надо бы подсократить». Как сообщает URA.RU, в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» она отметила, что Россия с этой задачей справляется.

Симоньян предложила «подсократить» Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Украина огромная страна, неприлично огромная, надо бы ее подсократить, чем мы с успехом и занимаемся», — заявила журналистка.

Напомним, что с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Ранее Симоньян призвала судить по статье о государственной измене российских эмигрантов, которые критикуют власти. Она отметила, что о необходимости наказывать уехавших граждан, позволяющих себе негативно высказываться в адрес руководства страны, говорилось ещё и до начала спецоперации на Украине.

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Главред RT также подчеркнула, что все, кто помогают враждебным странам, информационно или как-то иначе, должны быть осуждены.

Общество,Маргарита Симоньян,Владимир Соловьев,Владимир Путин,
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