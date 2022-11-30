Россияне стали реже ходить в гости и общепиты

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел любопытное исследование и выяснил, что жители страны стали меньше ходить в общепиты и в гости.

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Так, каждый четвертый опрошенный стал реже ходить в гости, а каждый пятый - в заведения общественного питания.

При этом чаще ходить в гости стали только 7 % респондентов, а 26 %, наоборот, реже. Кроме того, анализ показал - 22 % россиян сократили походы в рестораны и кафе. Только 3 % стали делать это чаще, пишет РИА ФАН.