Умерла академик РАН Галина Савельева

«Невозможно переоценить ее вклад в развитие медицины. Галина Михайловна стояла у истоков перинатологии в нашей стране, создала ведущую отечественную школу акушеров-гинекологов и воспитала многочисленную плеяду замечательных врачей. Светлая память об этом прекрасном человеке навсегда сохранится в сердцах ее многочисленных коллег, учеников и тысяч пациентов», — выразил свои соболезнования Собянин.