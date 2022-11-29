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1 час назад

Умерла академик РАН Галина Савельева

Елена Прошина

На 95-м году жизни скончалась вице-президент Российской ассоциации акушеров-гинекологов Галина Савельева. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Умерла академик РАН Галина Савельева
Фото: ТАССТАСС

«Невозможно переоценить ее вклад в развитие медицины. Галина Михайловна стояла у истоков перинатологии в нашей стране, создала ведущую отечественную школу акушеров-гинекологов и воспитала многочисленную плеяду замечательных врачей. Светлая память об этом прекрасном человеке навсегда сохранится в сердцах ее многочисленных коллег, учеников и тысяч пациентов», — выразил свои соболезнования Собянин.

Савельева родилась 23 февраля 1928 года в Пензенской губернии. Она посвятила медицине более 70 лет. Является Героем Труда РФ, лауреатом Госпремии СССР, премии Мэрии Москвы и Правительства России. Савельева награждена орденами «Знак Почета», «Дружбы» и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Общество,Сергей Собянин,РАН,Правительство Москвы,Правительство РФ,
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