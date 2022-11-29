Россиянам назвали основные схемы предновогоднего мошенничества

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью «ОСН» рассказал о трех самых популярных схемах предновогоднего мошенничества в РФ. Среди них оказались рассылки о победе в розыгрыше и покупки праздничной продукции в интернете.

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Самым популярным видом мошенничества, по его словам, в России по-прежнему остаются телефонные звонки. В связи с этим юрист посоветовал гражданам РФ рассматривать любой входящий вызов в качестве «угрозы финансовой и личной безопасности».

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Исключением являются только звонки от родных, друзей и коллег, номера которых подписаны и проверены. Он также напомнил, что сотрудники коммерческих банков, полиции, прокуратуры, судов, СК, ФСБ и ЦБ не связываются с гражданами РФ и не просят о помощи в расследовании или пресечении каких-либо преступлений, не предлагают кредиты и не выпрашивают номера счетов, банковских карт и пин-коды к ним.

«Получение подарков и призов — одна из самых действенных психологических уловок, которые используют мошенники. И Новый год — идеальное время для обмана», — добавил Соловьев.

Он пояснил, что перед праздником многие организации и торговые сети устраивают распродажи и учреждают призы, чем активно пользуются злоумышленники. В частности, они могут создавать соответствующие сайты-двойники и рассылать фишинговые сообщения и ссылки. Защититься от подобной схемы россияне могут, если внимательно изучат их сайты, количество и виды призов, а также проверят номер телефона, с которого поступает звонок.

«И, главное, помнить, что для получения денежных средств или приза не требуется сообщать кому-либо срок действия карты и ее CVV код, а также брать кредиты», — сказал Соловьев.