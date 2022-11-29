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8 минут назад

Умерла заложница теракта в Беслане Марина Дучко

Елена Прошина

После долгой болезни скончалась Марина Дучко, бывшая заложница теракта в первой школе Беслана. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Умерла заложница теракта в Беслане Марина Дучко
Фото: скрин видеоскрин видео

Дучко получила серьёзную травму позвоночника во время взрыва в спортзале захваченной террористами школе Беслана. Она оказалась прикованной к инвалидному креслу и долгое время боролась с последствиями полученной травмы. В 2018 году с Мариной случилась ещё одна трагедия – из-за врачебной ошибки состояние девушки резко ухудшилось, и она лишилась возможности даже сидеть.

В марте этого года Дучко перенесла третью хирургическую операцию и проходила реабилитацию, после чего вернулась в родную Осетию. Но вскоре болезнь вернулась. 28 ноября состояние Марины резко ухудшилось, девушку доставили в реанимацию. В этот раз врачи оказались бессильны, и спасти жизнь Марины не удалось.

Ранее была найдена мертвой актриса театра и кино Наталия Стешенко.

Общество,Наталия Стешенко,
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