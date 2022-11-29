Умерла заложница теракта в Беслане Марина Дучко

После долгой болезни скончалась Марина Дучко, бывшая заложница теракта в первой школе Беслана. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Фото: скрин видео скрин видео

Дучко получила серьёзную травму позвоночника во время взрыва в спортзале захваченной террористами школе Беслана. Она оказалась прикованной к инвалидному креслу и долгое время боролась с последствиями полученной травмы. В 2018 году с Мариной случилась ещё одна трагедия – из-за врачебной ошибки состояние девушки резко ухудшилось, и она лишилась возможности даже сидеть.

В марте этого года Дучко перенесла третью хирургическую операцию и проходила реабилитацию, после чего вернулась в родную Осетию. Но вскоре болезнь вернулась. 28 ноября состояние Марины резко ухудшилось, девушку доставили в реанимацию. В этот раз врачи оказались бессильны, и спасти жизнь Марины не удалось.