Муж умершей актрисы Стешенко рассказал о последних днях ее жизни

Муж умершей сегодня 37-летней актрисы театра и кино Наталии Стешенко — экс-депутат Госдумы Владимир Семаго в беседе с «Московским комсомольцем» рассказал о последних днях жены. По его словам, она уже некоторое время жаловалась на головные боли и низкое артериальное давление.

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Семаго поделился, что днем Стешенко гуляла с десятилетним сыном Владимиром, они ходили в кафе. Однако, придя домой, актриса резко почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Приехавшие на вызов медики диагностировали смерть. По их словам, у Стешенко оторвался тромб.

Семаго признался, что в последние дни его супруга часто жаловалась на головные боли и низкое артериальное давление.

Напомним, что о смерти Стешенко стало известно сегодня днем. Актриса скончалась у себя дома в Хамовниках. Признаков насильственной смерти медики на ее теле не обнаружили.