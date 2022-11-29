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27 минут назад

Муж умершей актрисы Стешенко рассказал о последних днях ее жизни

Елена Прошина

Муж умершей сегодня 37-летней актрисы театра и кино Наталии Стешенко — экс-депутат Госдумы Владимир Семаго в беседе с «Московским комсомольцем» рассказал о последних днях жены. По его словам, она уже некоторое время жаловалась на головные боли и низкое артериальное давление.

Муж умершей актрисы Стешенко рассказал о последних днях ее жизни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Семаго поделился, что днем Стешенко гуляла с десятилетним сыном Владимиром, они ходили в кафе. Однако, придя домой, актриса резко почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Приехавшие на вызов медики диагностировали смерть. По их словам, у Стешенко оторвался тромб.

Семаго признался, что в последние дни его супруга часто жаловалась на головные боли и низкое артериальное давление.

Напомним, что о смерти Стешенко стало известно сегодня днем. Актриса скончалась у себя дома в Хамовниках. Признаков насильственной смерти медики на ее теле не обнаружили.

О дате похорон актрисы станет известно завтра, 30 ноября, после получения родственниками умершей медицинского заключения.

Общество,Наталия Стешенко,Владимир Семаго,Госдума,
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