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13 минут назад

Крым останется без газа с материка на три дня

Елена Прошина

Снабжение Крыма газом с территории материка может быть остановлено на три дня. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Прокачку газа в Крым временно приостановят
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Остановка газоснабжения может произойти вечером 29 ноября. Причиной неудобств служат работы по врезке дополнительной компрессорной станции на газопроводе. Цель этих работ – компенсировать падение добычи на полуострове и обеспечить резерв для поставок в Херсонскую область.

Крым начал получать газ из Кубани

Крупнейшие потребители газа на полуострове – Балаклавская и Таврическая ТЭС собираются перейти на работу от дизельного топлива, пока работы по врезке не будут завершены. При этом подчёркивается, что розничных потребителей газа отключения не затронут.

Ранее председатель Госсовета республики Владимир Константинов сообщил, что безопасность Крыма и снабжение его всем необходимым обеспечены в полном объеме.

Общество,Коммерсант,
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