Прокачку газа в Крым временно приостановят

Снабжение Крыма газом с территории материка может быть остановлено на три дня. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Остановка газоснабжения может произойти вечером 29 ноября. Причиной неудобств служат работы по врезке дополнительной компрессорной станции на газопроводе. Цель этих работ – компенсировать падение добычи на полуострове и обеспечить резерв для поставок в Херсонскую область.

Крупнейшие потребители газа на полуострове – Балаклавская и Таврическая ТЭС собираются перейти на работу от дизельного топлива, пока работы по врезке не будут завершены. При этом подчёркивается, что розничных потребителей газа отключения не затронут.