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45 минут назад

Прокачку газа в Крым собрались приостановить

Lenta.ru

Прокачку газа в Крым с территории Краснодарского края собираются приостановить на три дня с вечера вторника, 29 ноября, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Прокачку газа в Крым временно приостановят
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Газоснабжение остановят для крупнейших электростанций региона, розничные потребители не будут затронуты. Причины, по словам собеседника газеты, связаны с техническим работами: в газопровод будет производиться врезка компрессорной станции для того, чтобы увеличить давление газа в трубе. При этом через полуостров снабжается газом и часть Херсонской области, находящейся под контролем России.

Крым начал получать газ из Кубани

Крупнейший потребитель газа в Крыму — «Технопромэкспорт», который владеет газовыми электростанциями на полуострове, уточнил, что газоснабжающая организация уведомила их о прекращении подачи газа на две ТЭС в ближайшие дни. Там добавили, что «оборудование электростанций предназначено для работы на аварийном жидком топливе в случае прекращения подачи основного топлива».

В самом Крыму газ в дефиците, собственная добыча невелика, причем в июне по трем буровым платформам «Черноморнефтегаза» был нанесен удар. Руководство региона подчеркивало в сентябре, что «Черноморнефтегаз» готов и дальше обеспечивать Крым газом, а газовое хранилище на тот момент было заполнено почти на 100 процентов.

Общество,Коммерсант,
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