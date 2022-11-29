Прокачку газа в Крым временно приостановят

Прокачку газа в Крым с территории Краснодарского края собираются приостановить на три дня с вечера вторника, 29 ноября, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

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Газоснабжение остановят для крупнейших электростанций региона, розничные потребители не будут затронуты. Причины, по словам собеседника газеты, связаны с техническим работами: в газопровод будет производиться врезка компрессорной станции для того, чтобы увеличить давление газа в трубе. При этом через полуостров снабжается газом и часть Херсонской области, находящейся под контролем России.

Крупнейший потребитель газа в Крыму — «Технопромэкспорт», который владеет газовыми электростанциями на полуострове, уточнил, что газоснабжающая организация уведомила их о прекращении подачи газа на две ТЭС в ближайшие дни. Там добавили, что «оборудование электростанций предназначено для работы на аварийном жидком топливе в случае прекращения подачи основного топлива».