Политолог, директор Института новейших государств Алексей Мартынов оценил публикацию журнал America, в которой автор материала привел заявление Папы Римского Франциска о том, что чеченцы и буряты являются "самой жестокой частью российских войск на Украине". По словам эксперта, соответствующая публикация является "информационной атакой", нацеленной на дискредитацию предложения Ватикана по проведению мирных переговоров между Россией и Украиной.
Вместе с тем Мартынов отметил, что масштаб личности Папы Римского вне зависимости от того, кто обладает этим статусом, не предполагает публичного препирательства в подобных ситуациях.
"Подобные препирательства, безусловно, девальвируют сакральность, статус. Видимо, на это и был расчет. Был расчет информационно быстро перебить инициативу ватиканского МИДа по переговорам", — подчеркнул политолог.
Мартынов также провел параллели между ситуацией с Папой Римским и безуспешными попытками ряда мировых лидеров организовать переговоры представителей России и Украины.
"Приблизительно в подобной схеме дезавуировали инициативы [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана, когда тот предлагал площадку в Стамбуле для мирных переговоров, а также предложение [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, когда он тоже предлагал площадку. То есть ничего нового не происходит. Таким незатейливым образом вопрос о мирных переговорах как бы сам собой рассасывается", — сказал он.
Ранее журнал America опубликовал интервью Папы Римского, в котором приводилось заявление понтифика о "жестокости" российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. После этого посол РФ в Ватикане Александр Авдеев выразил решительный протест.
27 ноября глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер заявил о готовности предоставить площадку для мирных переговоров по урегулированию украинского кризиса. По его словам, Папа Римский позитивно воспринял бы запрос, "исходящий от обеих сторон в духе мира, диалога и прекращения конфликта".