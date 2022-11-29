Политолог, директор Института новейших государств Алексей Мартынов оценил публикацию журнал America, в которой автор материала привел заявление Папы Римского Франциска о том, что чеченцы и буряты являются "самой жестокой частью российских войск на Украине". По словам эксперта, соответствующая публикация является "информационной атакой", нацеленной на дискредитацию предложения Ватикана по проведению мирных переговоров между Россией и Украиной.





Папа Римский - это не та фигура, которая будет вступать в публичные перепалки с каким-то американским изданием. Понятно, что в силу резонанса и оскорбительного тона этой публикации были сделаны соответствующие дипломатические шаги - российский посол в Ватикане выразил ноту протеста, она породила широкое возмущение общественности.



Конечно, подобные расистские высказывания неприемлемы. Тем более и буряты, и чеченцы - полновесные члены большой семьи российских народов. То есть такая публикация оскорбляет не только чеченцев и бурятов, но и всех нас.



Я бы здесь еще раз внимательно посмотрел на обстоятельства и на детали произошедшего инцидента. Еще раз: прямого публичного высказывания Папы Франциска нет, есть публикация в американском СМИ, которое по своим соображениям выводит все в качестве прямой цитаты.



Такие сообщения создают негативный фон [по предложению Ватикана организовать у себя переговоры России и Украины] еще, что называется, на берегу. По подчерку я могу точно сказать, что это классическая информационная атака, как из учебника по пиару. Я не слышал подобных заявлений Папы Римского, думаю, никто их не слышал, но такая цитата появляется. Мы обсуждаем не прямое высказывание Папы Римского, а некую публикацию в американском журнале, где приводится якобы прямая цитата предстоятеля Римско-католической церкви . По странному стечению обстоятельств эта публикация появляется в американских СМИ ровно на следующий день после того, как министр иностранных дел Ватикана выходит с публичной инициативой о предоставлении Ватикана в качестве переговорной площадки для мирных переговоров по разрешению ситуации на Украине. Совпадение? Не думаю.Папа Римский - это не та фигура, которая будет вступать в публичные перепалки с каким-то американским изданием. Понятно, что в силу резонанса и оскорбительного тона этой публикации были сделаны соответствующие дипломатические шаги - российский посол в Ватикане выразил ноту протеста, она породила широкое возмущение общественности.Конечно, подобные расистские высказывания неприемлемы. Тем более и буряты, и чеченцы - полновесные члены большой семьи российских народов. То есть такая публикация оскорбляет не только чеченцев и бурятов, но и всех нас.Я бы здесь еще раз внимательно посмотрел на обстоятельства и на детали произошедшего инцидента. Еще раз: прямого публичного высказывания Папы Франциска нет, есть публикация в американском СМИ, которое по своим соображениям выводит все в качестве прямой цитаты.Такие сообщения создают негативный фон [по предложению Ватикана организовать у себя переговоры России и Украины] еще, что называется, на берегу. По подчерку я могу точно сказать, что это классическая информационная атака, как из учебника по пиару. Я не слышал подобных заявлений Папы Римского, думаю, никто их не слышал, но такая цитата появляется. Алексей Мартынов Политолог, директор Международного института новейших государств

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Вместе с тем Мартынов отметил, что масштаб личности Папы Римского вне зависимости от того, кто обладает этим статусом, не предполагает публичного препирательства в подобных ситуациях.

"Подобные препирательства, безусловно, девальвируют сакральность, статус. Видимо, на это и был расчет. Был расчет информационно быстро перебить инициативу ватиканского МИДа по переговорам", — подчеркнул политолог.

Мартынов также провел параллели между ситуацией с Папой Римским и безуспешными попытками ряда мировых лидеров организовать переговоры представителей России и Украины.

"Приблизительно в подобной схеме дезавуировали инициативы [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана, когда тот предлагал площадку в Стамбуле для мирных переговоров, а также предложение [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, когда он тоже предлагал площадку. То есть ничего нового не происходит. Таким незатейливым образом вопрос о мирных переговорах как бы сам собой рассасывается", — сказал он.

Ранее журнал America опубликовал интервью Папы Римского, в котором приводилось заявление понтифика о "жестокости" российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. После этого посол РФ в Ватикане Александр Авдеев выразил решительный протест.