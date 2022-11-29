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45 минут назад

В Черном море выявили превышение нормы содержания мышьяка

Lenta.ru

В Черном море у берегов Турции выявлено превышение норм содержания токсичных химических элементов. Об этом сообщает агентство DHA со ссылкой на данные ученых турецкого Черноморского технического университета (KTU).

В Черном море выявили превышение нормы содержания мышьяка
Фото: 

Исследователи изъяли пробы на побережье протяженностью 1100 километров и обнаружили в воде около десяти тяжелых металлов. Так, наибольшую загрязняющую нагрузку на морское дно оказывают свинец, медь, мышьяк и цинк.

Кроме того, в воде найдены стронций, ванадий, алюминий, никель, кобальт и лантан. Специалисты пришли к выводу, что соответствующие значения в восточной части побережья Турции выше, чем в центральной и западной, что во многом объясняется наличием в указанных районах месторождений полезных ископаемых и шахт.

28 ноября в Сочи начали расследование по факту загрязнения моря нефтепродуктами в порту, площадь разлива составила более 40 тысяч квадратных метров. Эксперты отобрали пробы воды и выяснили сумму вреда, причиненного Черному морю, — она составила 3,5 миллиона рублей.

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