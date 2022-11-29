Россиянам дали совет по сортировке мусора

«Собирать крышечки проще, чем целые бутылки, так как они занимают меньше места. Плюс к этому существует благотворительный проект, который собирает исключительно их — "Добрые крышечки". Но на самом деле в синие контейнеры для вторсырья можно бросать пластиковые бутылки с завинченной крышкой. Так что если у вас нет цели поддерживать именно проект "Добрые крышечки", то можете не собирать их отдельно», — рассказала Леванова.