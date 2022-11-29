В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
1 час назад

В Красноярске отремонтируют усадьбу художника Сурикова

Lenta.ruиещё 1

Служба главного управления культуры Красноярска объявила о планах капитально отремонтировать несколько объектов, входящих в ансамбль музея-усадьбы художника Василия Сурикова. Об этом сообщает ТАСС.

В Красноярске отремонтируют усадьбу художника Сурикова
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как уточнили в пресс-службе, ремонт проведут до 2025 года. В частности, планируется обновить флигель и амбар усадьбы.

«Кровля на амбаре, флигеле деревянная, и с 1980-х годов она не ремонтировалась. На данном этапе у нас готовы абсолютно все документы на проведение ремонта, и мы будем счастливы, если этот ремонт случится», — рассказала подробности исполняющая обязанности директора усадьбы Юлия Квашнина.

Как уточняет агентство, флигель усадьбы Сурикова был построен в 1900-х годах. Сам музей-усадьбу открыли в Красноярске в 1948 году. В музее хранится около 90 работ живописца, а также его письма и личные вещи.

Ранее псковский музей-заповедник открыл мемориальную выставку личных вещей великого русского композитора Николая Римского-Корсакова, которые были спасены из пожара в его музее-усадьбе в 2022 году. Экспозиция открылась в филиале музея — усадьбе композитора в Вечаше.

Общество,Василий Суриков,Николай Римский-корсаков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители