В Красноярске отремонтируют усадьбу художника Сурикова

Служба главного управления культуры Красноярска объявила о планах капитально отремонтировать несколько объектов, входящих в ансамбль музея-усадьбы художника Василия Сурикова. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнили в пресс-службе, ремонт проведут до 2025 года. В частности, планируется обновить флигель и амбар усадьбы.

«Кровля на амбаре, флигеле деревянная, и с 1980-х годов она не ремонтировалась. На данном этапе у нас готовы абсолютно все документы на проведение ремонта, и мы будем счастливы, если этот ремонт случится», — рассказала подробности исполняющая обязанности директора усадьбы Юлия Квашнина.

Как уточняет агентство, флигель усадьбы Сурикова был построен в 1900-х годах. Сам музей-усадьбу открыли в Красноярске в 1948 году. В музее хранится около 90 работ живописца, а также его письма и личные вещи.