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40 минут назад

В России за сутки выявили 4 928 случаев заражения коронавирусом

ТАСС

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 928, летальных исходов из-за ковида - на 53. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В России за сутки выявили 4 928 случаев заражения коронавирусом
Фото: 

Днем ранее в стране зарегистрировали 5 048 случаев заражения и 50 смертей, всего с начала пандемии - 21 584 740 и 391 943 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 5 863 против 4 262 днем ранее, до 20 992 153.

За сутки в России госпитализировали 1 500 заболевших ковидом против 478 днем ранее (рост на 213,8%). Число госпитализаций увеличилось в 72 регионах и уменьшилось в трех, еще в 10 ситуация осталась без изменений.

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