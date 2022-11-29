В России за сутки выявили 4 928 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 928, летальных исходов из-за ковида - на 53. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 5 048 случаев заражения и 50 смертей, всего с начала пандемии - 21 584 740 и 391 943 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 5 863 против 4 262 днем ранее, до 20 992 153.
За сутки в России госпитализировали 1 500 заболевших ковидом против 478 днем ранее (рост на 213,8%). Число госпитализаций увеличилось в 72 регионах и уменьшилось в трех, еще в 10 ситуация осталась без изменений.