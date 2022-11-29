Стартовал четвертый федеральный форум «Подростки России»

«Работа с подростками вышла на улицы: создаются социальные уличные службы. Вслед за Санкт-Петербургом, где службе более 20 лет, этот опыт уже развивает Саратовская область, готовятся к запуску службы в Белгородской, Новосибирской и Пензенской областях. Запущены форматы лагерных смен для подростков, переживших боевые действия, под названием "Послезавтра". Их участниками стали около 800 ребят, — рассказала она. — Активно развивается медиаресурс «Росподрос», экспертная площадка для специалистов, педагогов, родительского сообщества и самих подростков. С запуска в июле сайт посетили более 623 тысяч уникальных пользователей, почти 37 тысяч человек посмотрели тематические вебинары, более 1,5 тысячи взрослых — прошли обучающие программы».