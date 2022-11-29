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38 минут назад

Володин рассказал о законах, вступающих в силу в декабре

Парламентская газетаиещё 6

Дети, находящиеся под опекой в семье, смогут ходить в одно и то же учебное заведение — школу и детский сад. Это предполагает один из законов, который вступает в силу 1 декабря, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Слова спикера приводит Telegram-канал Госдумы.

Володин рассказал о вступающих в силу с 1 декабря российских законах
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«Раньше такое преимущество было предоставлено законом только для родных братьев и сестер. Опекун, взявший ребенка на воспитание, принимает на себя огромную ответственность. Задача государства — создавать благоприятные условия для таких семей и помогать им», — отметил Володин.

Также, по словам спикера, с 1 декабря все госорганы будут обязаны вести страницы в отечественных социальных сетях.

«Повышение открытости будет способствовать лучшему информированию граждан, получению обратной связи», — уверен политик.

Кроме того, с 1 декабря вступит в силу закон, который позволит гражданам встать на налоговый учет онлайн, через портал «госуслуги». Также новые нормы обяжут операторов связи ежегодно направлять в Роскомнадзор отчет о своей деятельности. А у учреждений среднего профессионального образования появится возможность создавать учебно-производственные комплексы.

Согласно еще одному закону, реестр иноагентов станет единым.

Общество,Политика,Вячеслав Володин,Роскомнадзор,Госдума,
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