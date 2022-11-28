Россиянам рассказали о важных изменениях в декабре

С 1 декабря начнут действовать нововведения в законодательстве. Кандидат юридических наук Ирина Сивакова рассказала, что ждет граждан в конце 2022 года.

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«С 1 декабря вводятся новые законодательные требования, которые направлены на повышение открытости деятельности государственных органов, судов РФ, а также органов местного самоуправления и подведомственных им организаций», – отметила Ирина Сивакова.

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Эксперт отмечает, что все представители госорганов должны будут создать персональные сайты, завести страницы в социальных сетях, согласно распоряжению Правительства РФ.

Также с 1 декабря портал «Госуслуги» начнет принимать заявления о постановке на учет в налоговом органе, а ИНН можно будет получить в электронном виде.

Тарифы на оплату коммунальных услуг поднимутся на 9 %. Однако предельный уровень индексации не касается капремонта и содержания общедомового имущества. Они будут повышаться в зависимости от решения региональных властей и от договора управления, соответственно.

Порядок предоставления услуг ПФР по соцобеспечению также будет изменен. Утвержден порядок взаимодействия Пенсионного фонда с другими ведомствами для установления нуждаемости в пособиях семьи, которая обратилась за поддержкой.

Определен ряд ведомств, которые будут нести ответственность за предоставление необходимых для назначения выплат и пособий данных в ЕГИССО.

«Определены ведомства, ответственные за своевременное предоставление информации в ЕГИССО, на основании которой ПФР будет решать вопрос о назначении социальных выплат», – отмечает юрист.

Кроме того, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, могут рассчитывать на социальную поддержку, заявление можно будет подать через «Госуслуги».

Юрист также отметила, что в 2022 году полисы ОМС были переведены в электронную форму, поэтому предъявлять его при посещении медучреждения будет необязательно – достаточно любого удостоверения личности. Согласно еще одному нововведению, имущество должников приставы смогут выявлять быстрее. Раньше это занимало 7 дней, теперь срок сокращен до 3 дней.