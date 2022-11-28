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29 минут назад

В Чечне оценили слова Папы Римского о чеченцах и бурятах

Lenta.ru

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале оценил слова Папы Римского Франциска о жестокости чеченцев и бурятов в ходе конфликта на Украине.

В Чечне оценили слова Папы Римского о чеченцах и бурятах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его мнению, подобная реакция последовала на позицию руководства республики Рамзана Кадырова и его команды против «ЛГБТ-лобби».

«Мы понимаем, что по сути Папу Римского и других европейских лидеров главным образом не устраивает именно жесткая и ультимативная позиция главы Чеченской Республики и его команды против всемирного ЛГБТ-лобби», — полагает Дудаев.

Он добавил, что понтифик стал первым главой Ватикана, который выступил за легализацию однополых браков.

Папу Римского назвали элементом влияния США

28 ноября журнал America опубликовал интервью Папы Римского, в котором он высказался об украинском конфликте. В разговоре с журналистами издания понтифик назвал самыми жестокими представителями российских войск людей, которые «не придерживаются русской традиции», и отнес к их числу бурятов и чеченцев.

На слова понтифика ответила представитель МИД России Мария Захарова, которая заявила, что подобное высказывание демонстрирует русофобию и извращение истины. Глава Бурятии Алексей Цыденов посчитал слова Папы Римского странными.

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