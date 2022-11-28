В Госдуме заявили об опасности группы «Тату»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая обвинила дуэт в том, что его треки способствовали увеличению числа представителей ЛГБТ. Депутат считает, что такое творчество должно выпускаться «в стол».

«Никогда в жизни в нашем детстве не приходило в голову, что девочка с девочкой, пока не вышли "Тату". И стали девочка с девочкой за руку, потому что их видели, потому что на каждом канале, их везде крутили. Мальчик должен выглядеть как мальчик, девочка должна выглядеть как девочка. Если у тебя есть заболевание, его надо лечить, а не хвастаться», — сказала Буцкая.