Раунд: зачем ученым рэп-батлы

Современные рэперы пишут тексты только о деньгах, славе и прочих атрибутах «красивой жизни» – такой сложился стереотип. Но пора его разрушить. В специальном проекте с Российским обществом «Знание» рассказываем, как ученые используют хайповый формат рэп-батла в сфере просвещения и находят новую аудиторию среди подростков и студентов.

Рассеянный интерес

Долгое время считалось, что наука – это только для избранных. Всем тем, кто просто интересуется устройством нашего мира, она недоступна. Но время меняется. Да, процесс освоения экспериментальных форматов в образовании протекает медленно. Преподаватели не решаются выделять учебное время на них. Но тренд на просвещение, а также стремление вернуть интерес молодежи к науке могут значительно ускорить его.

Посмотрим правде в глаза – бывают дни, когда новая информация совершенно не задерживается в памяти. Ученики школ и студенты наверняка нас поймут. Работа над домашним заданием не спорится, каким бы любимым ни был предмет. В таком случае многие попадают в плен прокрастинации. Например, проводят время за просмотром случайных видеороликов в интернете.

Рэп-батлы: в чём суть?

Интернет сыграл большую роль в популяризации такого формата, как рэп-батл. Многие российские рэперы, популярные сегодня, нашли своих слушателей благодаря онлайн-«битвам» еще в нулевых. Год за годом рос интерес к словесным поединкам и оппонентам, которые виртуозно доказывают, кто из них лучше. И тем не менее отношение к подобным состязаниям сложилось неоднозначное.

Кто-то считает рэп-батлы бессмысленной тратой времени. Сторонников словесных состязаний привлекают интертекстуальные отсылки, используемые наиболее талантливыми и образованными участниками. В России рэп-батлы нашли поддержку и у самых первых лиц государства. В 2009 году победителя второго сезона телепроекта «Битва за респект: Начни сегодня» (МузТВ) Рому Жигана наградил Владимир Путин, который в тот момент занимал пост премьер-министра.

Так что делают на рэп-батлах учёные?

Поддержку формат рэп-батлов нашел и в научном сообществе. У таких битв появилась иная сторона и аудитория. Филологи, например, анализируют тексты рэперов, как феномен уличной современной культуры. В науке рэп-батл – это интеллектуальное соревнование между учеными, которые борются за звание самого остроумного спикера. В процессе поединка они успевают осветить самые сложные научные вопросы в простой и увлекательной форме. Когда раунд заканчивается, зрители аплодисментами отдают свои голоса – так решается, кто из участников покинет «ринг».

Такие мероприятия в разных уголках нашей страны проводит Российское общество «Знание» в спецпроекте «Ученый говорит».

Стать его участником – онлайн или очно – может любой желающий. Для этого нужна лишь заявка, которую можно оставить на сайте организации. Кстати, именно участники батлов сами формируют программу мероприятия и тематику выступлений.

Плюсы словесных поединков в современной форме оценили и некоторые школьные учителя. По их мнению, участие в научном рэп-батле помогает подросткам научиться аргументированно отстаивать свою позицию, расширять кругозор и лучше усваивать сложный материал. Также этот неформальный метод обучения тренирует софт-скиллы учеников: умение устанавливать контакт вживую, слушать оппонента, спорить.