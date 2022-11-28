Блогера Мэддисона заподозрили в возвращении в Москву

Популярный российский стример Илья «Maddyson» Давыдов уехал из Сербии и начал проводить стримы, фон для которых доступен при поиске изображений в интернете. Зрители блогера заподозрили его в возвращении в Москву и попытках скрыть проведение трансляции из столичной квартиры, пишет Telegram-канал «Maddyson live».

Фото: Илья Давыдов/VK Илья Давыдов/VK

«Разбираем на обои», — написал автор и опубликовал фотографию комнаты, в которой представлены деревянные шкафы, два дивана и ковер на стене.

«Поставил хромакей (технология для замены фона в роликах — «Газета.Ru») и будет делать вид, что он не в Москве», — возмутился один из зрителей во время просмотра стрима. Другие также согласились, что периодически заметны подрагивания фона, характерные для технологии.

Однако некоторые зрители посчитали, что возможно таким образом Давыдов попытался уменьшить внимание к себе после подтверждения информации об отъезде из Белграда, чтобы найти жилье за рубежом и остаться там жить и дальше.