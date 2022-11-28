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25 минут назад

Уехавшего из Сербии блогера Мэддисона заподозрили в возвращении в Москву

Газета.Ru

Популярный российский стример Илья «Maddyson» Давыдов уехал из Сербии и начал проводить стримы, фон для которых доступен при поиске изображений в интернете. Зрители блогера заподозрили его в возвращении в Москву и попытках скрыть проведение трансляции из столичной квартиры, пишет Telegram-канал «Maddyson live».

Блогера Мэддисона заподозрили в возвращении в Москву
Фото: Илья Давыдов/VKИлья Давыдов/VK

«Разбираем на обои», — написал автор и опубликовал фотографию комнаты, в которой представлены деревянные шкафы, два дивана и ковер на стене.

«Поставил хромакей (технология для замены фона в роликах — «Газета.Ru») и будет делать вид, что он не в Москве», — возмутился один из зрителей во время просмотра стрима. Другие также согласились, что периодически заметны подрагивания фона, характерные для технологии.

Однако некоторые зрители посчитали, что возможно таким образом Давыдов попытался уменьшить внимание к себе после подтверждения информации об отъезде из Белграда, чтобы найти жилье за рубежом и остаться там жить и дальше.

Ранее российский блогер Юрий Хованский заявил, что Мэддисон уехал из Белграда, но не из-за гнева футбольных фанатов клуба «Црвена Звезда», как утверждал сам Давыдов, а потому что «ему Сербия не понравилась». Хованский также указал на то, что его коллега привык к Москве.

Общество,Юрий Хованский,
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