«Петровские времена»: как узнать подлинную историю страны

В 2022 году минуло 350 лет со дня рождения Петра I – пожалуй, самого известного российского монарха, который за 36 лет правления смог превратить Российскую империю в одну из ведущих мировых держав. Пётр I стал легендой ещё при жизни – причём не только в России, но и за её пределами.

Помимо прочего, Пётр Великий отличился радикальными культурными реформами, а также эксцентричным поведением. Но вряд ли кто-то станет спорить с тем, что он внёс неоценимый вклад в развитие России, который можно наблюдать по сей день.

Вместе с Российским обществом «Знание» «Рамблер» решил вспомнить несколько ярких фактов из истории правления Петра I и разобраться, как идеи монарха повлияли на становление государства.

Путешествия и кораблестроение

Пётр I был сильно увлечён кораблестроением. Вкупе с его любознательностью и жаждой странствий всё это привело его в Голландию. К слову, Пётр Великий стал первым правителем России, который покинул территорию своего государства.

Амстердам привел монарха в восторг непохожестью на российские города. В Голландии какое-то время Пётр I работал плотником на голландской верфи, но уроки кораблестроения от местных его не удовлетворили. Царь хотел не только узнать, как строить корабли, но и разобраться, почему это делается именно так, а не иным образом. Голландцы тем временем не могли дать объяснений, поскольку попросту делали всё то, чему их научили отцы и деды. Существует версия, согласно которой Пётр I пожаловался на этот подход статхаудеру Голландии Вильгельму III, который рассказал царю, что в Англии корабли строят иначе, по чертежам. Недолго думая, Пётр Великий собрал вещи и отправился в Англию.

Там он продолжил работать на верфях, а ещё изучал музеи, посещал Гринвичскую обсерваторию и даже встречался с Исааком Ньютоном.

В 1696 году Боярская дума поддержала идею царя создать регулярный флот на Азовском море, после чего русский флот начал активно развиваться.

Правление Петра I – масштабная, но при этом крайне увлекательная глава в истории России, на изучение которой может потребоваться не один день. И, конечно, эта глава не единственная. История нашего государства богата и уникальна. Глубже погрузиться в нее позволяет проект Российского общества «Знание» «Петровские времена», который был запущен в честь 350-летия со дня рождения Петра I. Проект стартовал в 2022 году с целью познакомить молодых россиян с историей, особенностями геополитики и стратегическими интересами России.

Российское общество «Знание» проводит бесплатные мероприятия для подростков и студентов с целью просвещения молодежи в самых разных сферах: от бизнеса и истории до психологии и аграрной отрасли.

Церковная реформа

Духовенство не одобряло реформ, проводимых Петром I. Многие монахи считали царя антихристом и не боялись говорить об этом вслух. Более того, представители церкви раздавали листовки в городах и деревнях, дабы подорвать репутацию монарха. Безусловно, Петра не устраивал такой порядок вещей. К тому же патриарх обладал не меньшим влиянием, чем сам глава государства, а это не вписывалось в абсолютистскую модель, согласно которой император – единственный полноправный властитель.

Эти и другие предпосылки заставили Петра Великого провести церковную реформу. Он преобразовал Россию в светское государство, в котором у религии нет права первого голоса. Благодаря этой реформе при правлении Петра I перестали сжигать староверов, обращение в православие отныне стало добровольным делом, а церковь начала подчиняться Сенату.

Основание Санкт-Петербурга

Путешествия, знакомство с европейской культурой и укладом жизни европейцев подтолкнули Петра I к строительству города, радикально отличающегося от иных древнерусских городов. Санкт-Петербург строили из камня с прямыми улицами, которые составляли геометрически выверенные кварталы. Во время строительства также уделяли большое внимание внутреннему пространству дворцов вельмож Петра. К примеру, теперь часть дома делали «публичной» для того, чтобы у владельца была возможность принимать гостей. Строительством Петербурга руководили иностранные инженеры, приглашенные Петром I.

Царь делал всё для того, чтобы Санкт-Петербург выделялся на фоне других городов. Он разбил Летний сад и заказал для него скульптуры прямиком из Италии. До Летнего сада в России не было мест, где люди могли бы неспешно прогуливаться, наслаждаясь природой, архитектурой и общением друг с другом.

Далее Пётр I открыл в Санкт-Петербурге Кунсткамеру – первый русский общедоступный музей, в котором посетители могли познакомиться с устройством мира.

Вместе с Санкт-Петербургом в России появились новые пространства, развлечения и, как следствие, новый уклад жизни.

Развитие сырьевых отраслей

До прихода Петра I к власти Россия закупала руду и прочее сырье за границей, что значительным образом сказывалось на бюджете государства. Пётр I поступил иначе. Прежде чем снабжать другие страны деньгами, царь решил выяснить, не обладает ли Россия необходимым сырьем.

Монарх приказал провести геологическую разведку на Урале, и вскоре выяснилось, что Россия явно не страдает от нехватки природных ресурсов. Совсем наоборот, у страны их в избытке. Вот почему при Петре I Россия получила статус сырьевой державы.

Образовательная реформа

В начале 1714 года в губерниях распахнули двери цифирные школы, где дети всех сословий, кроме крепостных, могли обучаться грамоте и арифметике. Особую строгость Пётр I проявлял по отношению к юным дворянам. Он издал указ, запрещавший «неучам» жениться, пока не освоят «цифири и геометрии».

Кроме того, Пётр Великий поспособствовал открытию первых учебных заведений, обучавших той или иной профессии. Так, во времена правления Петра I открылась школа переводчиков при Посольском приказе, первая госпитальная школа в Москве и горная школа при Олонецких заводах в Карелии.

Царь старался всеми способами просвещать население. В 1702-м на Красной площади открылся общедоступный публичный театр с немецкими, французскими и испанскими пьесами. В тот же год начала выходить первая русская печатная газета «Ведомости», а ещё спустя шесть лет ввели гражданский печатный шрифт вместо трудночитаемого церковнославянского.