Кулик рассказал, почему Урганта и Светлакова не позвали в "Елки-9"

«Для Ивана Урганта и Сергея Светлакова мы бы не смогли написать историю. Истории, в которых играли артисты, были с юмором попроще и полегче. Мы же пишем объемные истории, в которых должны играть профессиональные актеры», — сказал Кулик, добавив, что Ургант и Светлаков не справились бы с задачей.