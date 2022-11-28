Кулик рассказал, почему Урганта и Светлакова не позвали в "Елки-9"

Сценарист, комик и новый шоураннер новогоднего кинопроекта «Елки» Евгений Кулик в беседе с kp.ru рассказал, почему впервые за историю франшизы в «Елках 9» нет Ивана Урганта и Сергея Светлакова.
По его словам, авторы шоу приняли решение не звать артистов на съемки еще во время написания сценария.
«Для Ивана Урганта и Сергея Светлакова мы бы не смогли написать историю. Истории, в которых играли артисты, были с юмором попроще и полегче. Мы же пишем объемные истории, в которых должны играть профессиональные актеры», — сказал Кулик, добавив, что Ургант и Светлаков не справились бы с задачей.
Кулик напомнил, что Иван Ургант и сам говорил, что он не актер и готов сниматься только в новогодних комедиях. «И как-то странно писать сценарий только под Сергея, когда артисты работают в комедийной связке», — заключил он.