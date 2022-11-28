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42 минуты назад

Кулик рассказал, почему Урганта и Светлакова не позвали в "Елки-9"

Газета.Ru

Сценарист, комик и новый шоураннер новогоднего кинопроекта «Елки» Евгений Кулик в беседе с kp.ru рассказал, почему впервые за историю франшизы в «Елках 9» нет Ивана Урганта и Сергея Светлакова.

Кулик рассказал, почему Урганта и Светлакова не позвали в "Елки-9"
Фото: BazelevsBazelevs

По его словам, авторы шоу приняли решение не звать артистов на съемки еще во время написания сценария.

«Для Ивана Урганта и Сергея Светлакова мы бы не смогли написать историю. Истории, в которых играли артисты, были с юмором попроще и полегче. Мы же пишем объемные истории, в которых должны играть профессиональные актеры», — сказал Кулик, добавив, что Ургант и Светлаков не справились бы с задачей.

Кулик напомнил, что Иван Ургант и сам говорил, что он не актер и готов сниматься только в новогодних комедиях. «И как-то странно писать сценарий только под Сергея, когда артисты работают в комедийной связке», — заключил он.

Общество,Иван Ургант,Евгений Кулик,Сергей Светлаков,
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