Пушкинский музей учредил ежегодную "Морозовскую премию"

ГМИИ имени Пушкина учредил ежегодную премию за создание художественных проектов и вклад в преобразование культурной жизни России, передает РИА Новости директора институции Марину Лошак, представившую премию.
Премию приурочат ко дню рождения московского предпринимателя Ивана Морозова - 27 ноября. "Морозовская премия" будет вручать в трех номинациях: "Меценат" - за финансовую поддержку или акты дарения произведений искусства, "Культуртрегер" - за создание культурных институтов, "Культурный стратег" - за проведение культурной политики, развивающей регион.
Претендовать на премию могут предприниматели и меценаты, общественные и государственные деятели, сотрудники учреждений культуры и образования.
"Не все из них богаты и могущественны, но их жизни становятся опорой для многих. Я думаю, именно это даст нам надежду на будущее. Понимание, что не только государство может влиять. Надеюсь, что эта премия даст возможность рассказать об этих людях", — поделилась Лошак.
Ранее сообщалось, что в Пушкинский музей вернулись работы с выставки Морозовых.