Назван топ-5 популярных направлений по России на Новый год

Глава Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал самые популярные направления в России на Новый год у туристов. По его словам, первое место занимает Сочи. Об этом он рассказал радиостанции «Говорит Москва».

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Барзыкин уточнил, что лидером в этом году стал Сочи - в 2022 году поток туристов туда увеличился на 10%. Также в пятерке московский регион, Санкт-Петербург, Казань и Северный Кавказ.

«Продолжаются основные тенденции этого года — это диверсификация продукта по России. Есть пятерка-десятка явных лидеров. Появились новые продукты на Новый год. Что касается лидеров, то, конечно, это Сочи, Краснодарский край в целом. Это горнолыжный отдых, рекреационные зимние пляжи», - рассказал он.

Также среди популярных направлений он назвал Карелию. В Дагестан туристов также меньше не стало, да и цены приемлемые.

«В целом все хорошо бронируется и продается. Северный Кавказ новый — в пятерку вошел по реализации и по объему. Это Дагестан, Северная Осетия, всего около восьми направлений», - уточнил он.

Эксперт также рассказал, что после введения санкций туризм в России стал развиваться, сейчас бизнес борется за клиентов. В эту борьбу подключились и регионы.