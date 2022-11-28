Оценены сроки реставрации тюрьмы "Кресты"

Историческую часть тюремного комплекса "Кресты" на Арсенальной набережной Петербурга не будут сносить в случае проведения работ на объекте. Об этом сообщил ТАСС в понедельник заместитель председателя городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Алексей Михайлов, отметив, что на реставрацию зданий бывшего следственного изолятора уйдет не менее пяти лет.
"Это уникальный и интересный объект. Мы много лет его осматривали, в том числе под некий перспективный инвестиционный проект. Это хорошо изученный объект с точки зрения нашего ведомства. Я думаю, что инвестор найдется. То, что тюремный комплекс "Кресты" выйдет через ДОМ.РФ на торги, это позитивный фактор. За эти годы обсуждались разные варианты: и творческий кластер, и гостиница в камерах, и ресторан с экзотикой. <...> У объекта определен предмет охраны. Безусловно, это будет реставрация, приспособление для современного использования. Историческую часть мы, конечно, не позволим снести. На проектирование и работы уйдет не менее пяти лет", - отметил он.
Комплекс бывшего следственного изолятора "Кресты" в Санкт-Петербурге будет передан ДОМ.РФ, после консультаций с властями города, жителями и потенциальными инвесторами территория получит новые функции, сообщили 26 ноября ТАСС в госкомпании. Как сообщило ранее РБК, сейчас комплекс находится в ведении Федеральной службы исполнения наказаний - в бессрочном пользовании у колонии-поселения №8 управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Как следует из протокола правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, в дальнейшем комплекс будет выставлен на торги, отметили в издании.
Исторический комплекс "Крестов", признанный памятником архитектуры, возведен на набережной Невы в центральной части Санкт-Петербурга в 1890 году на месте одиночной тюрьмы. Название комплекса связано с его конфигурацией - два здания построены в форме крестов. Оба "креста" соединены между собой зданием административного корпуса, на верхнем этаже которого расположен пятиглавый храм. На территории в 4,5 га были также расположены больница, инфекционный барак, морг, ледник, кузница и другие здания. С 1964 года "Кресты" стали следственным изолятором №1. Лица, подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, содержались там до вынесения приговора суда. После строительства нового комплекса СИЗО в Колпине под Петербургом комплекс не используется для содержания подследственных.