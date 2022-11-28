Оценены сроки реставрации тюрьмы "Кресты"

"Это уникальный и интересный объект. Мы много лет его осматривали, в том числе под некий перспективный инвестиционный проект. Это хорошо изученный объект с точки зрения нашего ведомства. Я думаю, что инвестор найдется. То, что тюремный комплекс "Кресты" выйдет через ДОМ.РФ на торги, это позитивный фактор. За эти годы обсуждались разные варианты: и творческий кластер, и гостиница в камерах, и ресторан с экзотикой. <...> У объекта определен предмет охраны. Безусловно, это будет реставрация, приспособление для современного использования. Историческую часть мы, конечно, не позволим снести. На проектирование и работы уйдет не менее пяти лет", - отметил он.