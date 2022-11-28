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1 час назад

В Западной Сибири зафиксировали рекордно низкую за всю историю наблюдений температура

ТАСС

Метеостанции в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также на Алтае зафиксировали рекордно низкие за всю историю наблюдений температуры 27 ноября и в ночь на 28 ноября. В частности, в Сузуне столбики термометров опускались ниже 37 градусов мороза, сообщила ТАСС начальник гидрометцентра ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС" Анна Лапчик.

В Сибири зафиксировали рекордно низкую температуру
Фото: ТАССТАСС

В конце ноября в регионах Сибири установилась холодная погода. В некоторых субъектах столбик термометров опустился ниже 30 градусов мороза.

"На отдельных метеостанциях Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Республики Алтай, в Алтайском крае 27 ноября и в ночь на 28 ноября были впервые отмечены такие низкие температуры за всю историю наблюдений", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что в зависимости от станции были побиты температурные рекорды, установленные в 1987 году, в частности, в новосибирском Сузуне температура опустилась до минус 37,9 градуса, что на 0,3 градуса ниже, чем в указанный год. История наблюдений у станций составляет порядка 50 лет.

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Лапчик добавила, что тридцатиградусные морозы продержатся в Сибири до конца календарной осени, с 1 декабря придет потепление до минус 20 градусов днем и минус 25-27 градусов ночью. С 5 декабря температура воздуха станет еще выше, поднимется ветер и начнется снегопад, однако, как отметила собеседница агентства, погода останется "некомфортной" из-за потоков воздуха с севера.

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