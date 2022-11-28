Стало известно слово 2022 года

«Газлайтинг» стало словом текущего года по версии американского словаря Merriam-Webster, пишет РИА Новости.
Термин «газлайтинг» означает форму психологического насилия, главная задача которого — заставить человека сомневаться в адекватности своего восприятия окружающей действительности.
Понятие восходит к названию пьесы «Газовый свет» 1938 года, в которой муж заставляет жену поверить в то, что она теряет рассудок. Из-за его действий в доме перестаёт работать газовое освещение. Однако мужчина пытается убедить женщину, что свет всё же горит.
Составители словаря считают, что «газлайтинг» применим не только в личном, но и в политическом контексте. Среди значимых слов 2022 года также числятся «олигарх», «Омикрон», «кодифицировать» и другие.