В России выявили 5048 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 5048 случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 574 764. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в понедельник, 28 ноября.

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Днем ранее число новых заболевших составило 5918.

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 661. За этот же период 4174 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 20 982 028.