В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
1 час назад

В Госдуме рассказали о повлиявшей на разработку закона об ЛГБТ-пропаганде книге

Lenta.ruиещё 1

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая заявила, что книга «Лето в пионерском галстуке» повлияла на разработку законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды. Ее слова передает «Радиоточка НСН» в своем Telegram-канале.

В Госдуме рассказали о повлиявшей на разработку закона об ЛГБТ-пропаганде книге
Фото: ТАССТАСС

Как пояснила Буцкая, книга «Лето в пионерском галстуке» стала отправной точкой для инициирования подобного закона.

«Я называю ее "та самая книга", с которой все началось. Если с классической литературой не так страшно, там нет ярких примеров, где бы это смаковалось и пропагандировалось. Даже в "Лолите" [писателя Владимира] Набокова повторить судьбу главного героя, уверена, никто не хочет. А вот с новыми произведениями надо быть бдительными», — заявила депутат.

Роман «Лето в пионерском галстуке» за авторством Елены Малисовой и Катериый Сильвановой рассказывает об отношениях между двумя юношами, встретившимися в лагере летом 1986 года.

24 ноября Госдума приняла закон об ЛГБТ-пропаганде. Проект предусматривает запрет на распространение информации о нетрадиционных сексуальных отношениях и пропаганду педофилии. Кроме того, он запрещает призывы к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.

Ранее общественники попросили проверить фильм «Фантастические твари» на ЛГБТ-пропаганду.

Общество,Политика,Татьяна Буцкая,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители