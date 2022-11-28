В Госдуме рассказали о повлиявшей на разработку закона об ЛГБТ-пропаганде книге

«Я называю ее "та самая книга", с которой все началось. Если с классической литературой не так страшно, там нет ярких примеров, где бы это смаковалось и пропагандировалось. Даже в "Лолите" [писателя Владимира] Набокова повторить судьбу главного героя, уверена, никто не хочет. А вот с новыми произведениями надо быть бдительными», — заявила депутат.