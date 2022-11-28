Москва обеспечит школы и колледжи Донбасса учебными пособиями

В начале 2023 года более миллиона учебников и всевозможных учебных пособий будет поставлено из Москвы в школы и колледжи Донецкой и Луганской народных республик. Об этом рассказал официальный сайт мэра столицы Сергея Собянина.

Фото: Кирилл Зыков / АГН "Москва" Кирилл Зыков / АГН "Москва"

Данная акция, по мнению столичного руководства, полностью покроет потребность общеобразовательных учреждений Донбасса в необходимых учебных материалах. Школьники и студенты колледжей Донецка и Луганска смогут уверенно осваивать учебные программы по актуальным версиям учебников и рабочих тетрадей.

Нужное количество материалов и учебной литературы будет подготовлено к отправке уже в конце декабря. Кроме этого, в рамках всероссийской акции «Дети — детям» столичные школьники собрали для детей Луганской и Донецкой народных республик более 700 книг. Данная акция уже получила большую поддержку среди школьников по всей России - дети из 85 регионов страны собрали ребятам Донбасса почти пять тысяч книг.