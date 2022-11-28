В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
55 минут назад

Посольство РФ после нападения на отель в Могадишо призвало россиян не ездить в Сомали

Газета.Ruиещё 2

Посольство РФ призвало российских граждан воздержаться от поездок в Сомали, передает ТАСС.

Россиян призвали отказаться от поездки в одну страну
Фото: Farh Abdi Warsameh/APFarh Abdi Warsameh/AP

"Настоятельно призываем всех российских граждан строго воздерживаться от поездок в Сомали", — заявили в дипведомстве.

По его информации, россиян нет среди пострадавших в результате нападения на отель в Могадишо.

Вечером 27 ноября боевики прорвались в отель Villa Rose в сомалийской столице и забаррикадировались в его помещениях. В ходе перестрелки с ними пострадали министр внутренней безопасности Сомали Мохамед Ахмед Дудише и замминистра обороны Абдифатах Касим, также тяжелые ранения получил бывший директор в Минфине Сомали Абдуллахи Башир. Этот отель, по данным Reuters, расположен у президентского дворца и популярен среди чиновников.

Бойцам спецназа удалось вывести из него, в частности, министра рыбного хозяйства и морских ресурсов Сомали Ахмеда Хасана Адана, министра окружающей среды и по вопросам изменения климата Адена Аува Хирси и др.

Ранее в октябре российское посольство призвало сограждан воздержаться от поездок в Сомали, после произошедшего у здания министерства образования в столице страны Могадишо взрыва.

Общество,Мохамед Ахмед,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители