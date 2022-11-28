Россиян призвали отказаться от поездки в одну страну

Посольство РФ призвало российских граждан воздержаться от поездок в Сомали, передает ТАСС.

Фото: Farh Abdi Warsameh/AP Farh Abdi Warsameh/AP

"Настоятельно призываем всех российских граждан строго воздерживаться от поездок в Сомали", — заявили в дипведомстве.

По его информации, россиян нет среди пострадавших в результате нападения на отель в Могадишо.

Вечером 27 ноября боевики прорвались в отель Villa Rose в сомалийской столице и забаррикадировались в его помещениях. В ходе перестрелки с ними пострадали министр внутренней безопасности Сомали Мохамед Ахмед Дудише и замминистра обороны Абдифатах Касим, также тяжелые ранения получил бывший директор в Минфине Сомали Абдуллахи Башир. Этот отель, по данным Reuters, расположен у президентского дворца и популярен среди чиновников.

Бойцам спецназа удалось вывести из него, в частности, министра рыбного хозяйства и морских ресурсов Сомали Ахмеда Хасана Адана, министра окружающей среды и по вопросам изменения климата Адена Аува Хирси и др.