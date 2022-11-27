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1 час назад

Россия и Зимбабве признали образование друг друга

BFM.RU

Россия и Зимбабве подписали соглашение о взаимном признании документов об образовании. Подписи под документом поставили заместитель министра науки и высшего образования РФ Наталья Бочарова и министр высшего образования, инноваций и науки Республики Зимбабве Амон Мурвира, сообщает ТАСС.

Россия и Зимбабве признали образование друг друга
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча состоялась 25 ноября в Москве. Минобрнауки РФ обещало оказать республике содействие в подготовке технических специалистов, в реализации проектов в рамках работы Российско-африканского сетевого университета.

Общество,Наталья Бочарова,Минобрнауки России,
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