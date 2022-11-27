Россия и Зимбабве признали образование друг друга

Россия и Зимбабве подписали соглашение о взаимном признании документов об образовании. Подписи под документом поставили заместитель министра науки и высшего образования РФ Наталья Бочарова и министр высшего образования, инноваций и науки Республики Зимбабве Амон Мурвира, сообщает ТАСС.
Встреча состоялась 25 ноября в Москве. Минобрнауки РФ обещало оказать республике содействие в подготовке технических специалистов, в реализации проектов в рамках работы Российско-африканского сетевого университета.