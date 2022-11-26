Эрмитаж купил картину венецианского мастера XVIII столетия

«Такой портрет позволит не только полнее отразить творчество Пьетро Лонги в нашей коллекции – он может экспонироваться на любой временной выставке, посвященной XVIII столетию, особенно тематически связанной с историей костюма или театра», – отмечается в экспертном заключении на сайте госзакупок.