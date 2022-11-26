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1 час назад

Эрмитаж купил картину венецианского мастера XVIII столетия

Мир24

Государственный Эрмитаж купил у гражданки России работу венецианского мастера XVIII столетия Пьетро Лонги. Ранее женщина выставляла картину на Christieʼs. Сумма сделики составила четыре миллиона рублей, пишет «Фонтанка.ру».

Эрмитаж купил картину венецианского мастера XVIII столетия
Фото: МТРК «Мир» / Тараканова АнжеликаМТРК «Мир» / Тараканова Анжелика

Пьетро Лонги считается выдающимся мастером жанровых сцен, отображавших жизнь аристократии. Почитателем таланта живописца был известный веницианский драматург Карло Гольдони.

Эрмитаж приобрел портрета зажиточного торговца в желтом камзоле. Его сопровождает маленькая черная собачка.

«Такой портрет позволит не только полнее отразить творчество Пьетро Лонги в нашей коллекции – он может экспонироваться на любой временной выставке, посвященной XVIII столетию, особенно тематически связанной с историей костюма или театра», – отмечается в экспертном заключении на сайте госзакупок.

Картина, которая, как подчеркнули в Эрмитаже, является несомненной художественной и музейной ценностью, поступит в основной фонд Отдела западноевропейского изобразительного искусства.

Рекордная цена за работы Пьетро Лонги на мировых аукционах – 1,3 миллиона долларов. За такую сумму была куплена картина «Слон». На полотне можно увидеть и автопортрет художника, и изображение животного.

Общество,Эрмитаж,
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