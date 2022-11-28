Чиновники подарили полотенца матерям погибших в СВО солдат

Глава Льговского района Курской области Сергей Коростелев встретился с матерями военнослужащих, погибших в зоне специальной военной операции (СВО), и вручил им полотенца в качестве подарка. Соответствующий пост российский чиновник разместил на своей странице во «ВКонтакте».

Фото: Администрация Льговского района Курской области Администрация Льговского района Курской области

«Накануне празднования Дня матери встретился с матерями погибших военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции», — написал Коростелев.

На опубликованных фото видны подарки, полученные матерями от главы района. В частности, там есть наборы полотенец и открытки.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к матерям военнослужащих. По его словам, власти разделяют боль утраты с теми, кто потерял сыновей во время боевых действий.