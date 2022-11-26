Путин присвоил звание «Мать-героиня» семи матерям

Президент России Владимир Путин присвоил семи матерям звание «Мать-героиня» за заслуги в укреплении института семьи, повышении значимости материнства и воспитании детей. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации

Фото: РИА Новости РИА Новости

Звание «Мать-героиня» получили Ахматова А. Х. из Кабардино-Балкарской Республики), Бадмаева Л. Н. из Бурятии), Китаева Е. А. из Алтайского края), Кожеватова Е. Г. из Оренбургской области, Меньшикова Г. Н. из Волгоградской области, Салтыкова Т. С. из Московской области и Скрипко И. Б. из Санкт-Петербурга.

В августе Владимир Путин подписал указ об учреждении звания «Мать-героиня» и единовременной выплате в 1 млн рублей для матерей, являющихся гражданками РФ, а также родившими и воспитывающими десять и более детей.