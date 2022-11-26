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27 минут назад

Путин присвоил звание "Мать-героиня" семи матерям

Газета.Ruиещё 2

Президент России Владимир Путин присвоил семи матерям звание «Мать-героиня» за заслуги в укреплении института семьи, повышении значимости материнства и воспитании детей. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации

Путин присвоил звание «Мать-героиня» семи матерям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Звание «Мать-героиня» получили Ахматова А. Х. из Кабардино-Балкарской Республики), Бадмаева Л. Н. из Бурятии), Китаева Е. А. из Алтайского края), Кожеватова Е. Г. из Оренбургской области, Меньшикова Г. Н. из Волгоградской области, Салтыкова Т. С. из Московской области и Скрипко И. Б. из Санкт-Петербурга.

В августе Владимир Путин подписал указ об учреждении звания «Мать-героиня» и единовременной выплате в 1 млн рублей для матерей, являющихся гражданками РФ, а также родившими и воспитывающими десять и более детей.

Путин впервые присвоил звания "Мать-героиня", в том числе жене главы Чечни

Высшее звание и орден «Мать-героиня» были учреждены в СССР в 1944 году. После распада СССР эта награда перестала вручаться. Последний раз ее вручили в ноябре 1991 года.

Общество,Владимир Путин,
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